Манджукіч може опинитись в Китаї – клуб з Піднебесної заманює форварда шаленим контрактом

Все нові і нові клуби вишиковуються в чергу, аби підсилитись нападником збірної Хорватії та туринського Ювентуса Маріо Манджукічем.

Сага з переходом форварда італійського Ювентуса в новий клуб набирає обертів. Серед клубів, які хотіли б бачити футболіста у своїх рядах, називали і Манчестер Юнайтед, і Севілью, і ПСЖ, і навіть клуби з Катару. Тепер до них доєдналась ще одна команда – предметний інтерес до 33-річного хорвата проявляє китайський Гуанчжоу Фулі.

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За інформацією журналіста La Gazzetta dello Sport Ніколо Шіри китайці готові запропонувати Маріо 2-річний контракт з зарплатою 9 млн євро в рік.

Нагадаємо, хорват перейшов до Ювентуса з Атлетіко у 2015 році і з тих пір провів 162 матчі за туринців, забивши 44 голи і віддавши 24 асисти. Манджукіч ще влітку міг поповнити ряди "червоних дияволів", однак сума в 15 млн фунтів, яку англійці запропонували за хорвата, виявилась замалою для Ювентуса.

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