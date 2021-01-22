"Маріо відразу вписався у колектив. Він уже грав в Італії, і у нього сучасний європейський менталітет. До того ж він добре готовий фізично. Маріо давно не грав, але прийшов заряджений, енергійний і рішучий.

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Є два шляхи: або я притримаю Манджукіча від трьох до чотирьох тижнів, щоб досягти потрібних кондицій, або я прискорююсь і виставляю його на поле, щоб допомогти йому увійти в ритм. Я обираю друге. Він готовий зіграти завтра.

Дует Манджукіча зі Златаном? Думаю, навіть вірю, що це можливо. Але Маріо щойно прибув, і йому потрібно знайти свій ритм. Коли ситуація вимагатиме того, вони можуть зіграти разом. Я відкритий для будь-якого рішення, яке створить проблеми супернику", – цитує Піолі Football Italia.

До слова, 34-річний хорват лише три дні тому підписав контракт із Міланом. Вже завтра, 23 січня, підопічні Стефано Піолі прийматимуть Аталанту в рамках 19-го туру Серії А. Початок матчу запланований на 19:00.

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