Манджукіч міг стати одноклубником Ярмоленка
10:59 - Читать на русском
Хорватський форвард Маріо Манджукіч міг продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.
Манджукіч мав пропозиції від Вест Хема та Астон Вілли, проте вирішив відмовитись від трансферу в чемпіонат Англії.
Манджукіч може відновити зірковий баварський дует в Серії А
Як повідомляє Football Italia з посиланням на журналіста Джанлуку Ді Марціо, головною перешкодою стали високі фінансові запити хорвата.
Зазначимо, що Маріо влітку залишився без клубу, розірвавши контракт із катарським Аль-Духайлем.
Манчестер Юнайтед – Арсенал: чергове фіаско Сульшера, кінець жахливої серії, Обамеянг першим підкорив Олд Траффорд
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter