"Травми Піке та Агуеро? Це досвідчені гравці для елітного складу, але у них є молоді футболісти, які сповнені мотивації та гратимуть на перемогу. Мандражу немає. Це Ліга чемпіонів. Свято футболу для всієї країни. Хочемо вийти на поле, отримати задоволення від гри та грати на перемогу.

Динамо – Барселона: прес-конференція Луческу – про проблеми і силу каталонців, заміну Миколенку та впевненість в успіху

Тренерські установки перед грою? Ми повинні дотримуватись дисципліни в обороні, впевненіше грати з м'ячем і не боятися. Ми такі ж хороші гравці, як і вони. Все залежить від голови та від нас", – розповів Шапаренко на передматчевій прес-конференції.

До слова, поєдинок Динамо – Барселона відбудеться вже завтра, 2 листопада, початок зустрічі о 22:00. Каталонці наразі посідають третю сходинку в групі E з 3 пунктами в активі, а "біло-сині" останні з 1 заліковим балом.

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