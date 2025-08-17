Манчестер Юнайтед може здійснити гучний камбек Давіда Де Хеа, повідомляє The Sun. За інформацією видання, керівництво клубу вже веде переговори щодо можливого трансферу голкіпера з Фіорентини.

Де Хеа, якому зараз 34 роки, провів на Олд Траффорд 12 років і відіграв 545 матчів. У 2023 році іспанець залишив клуб, провів рік без команди, а минулого літа підписав контракт із Фіорентиною. У сезоні 2024/25 він зіграв 42 матчі за флорентійців, повернувши собі стабільність та форму.

Додатковий інтерес до можливого повернення викликала його поява на Олд Траффорд у складі Фіорентини в товариському матчі, що завершився 1:1. Де Хеа зустріли оваціями від уболівальників "червоних дияволів" і він написав у соцмережах: "Магічний момент для мене та моєї родини – повернутись на Олд Траффорд, у мій дім. Від щирого серця дякую за прийом і любов, яку ви проявили. Наші шляхи ще можуть перетнутись".

За даними джерела, у контракті Де Хеа з Фіорентиною є пункт, який дозволяє йому залишити клуб за відносно невелику суму. Transfermarkt оцінює Де Хеа в 5 мільйонів євро. Контракт гравця з Фіорентиною чинний до 2028 року з опцією пролонгації на 1 рік.

