Манчіні зробив неоднозначну заяву щодо свого майбутнього після провалу виходу Італії на ЧС
Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні поки обмежується розпливчастою філософією.
"Іноді футбол може бути безжальною метафорою життя. Минулого літа ми були на вершині Європи, здійснивши один із найкрасивіших подвигів в історії національної збірної. Кілька годин тому ми прокинулися в одній із найдраматичніших точок. Ми перейшли від повної радості до розчарування.
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Це справді важко прийняти, але й смирення з поразками у житті – частина здорового шляху людського та спортивного зростання. Давайте витратимо деякий час, щоб подумати та ясно зрозуміти. Єдиний правильний крок зараз – підняти голову та працювати на майбутнє.
Дякуємо публіці в Палермо за тепло і спасибі всім уболівальникам, які завжди передавали нам ентузіазм та любов", – написав Манчіні в Instagram.
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