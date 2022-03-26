"Іноді футбол може бути безжальною метафорою життя. Минулого літа ми були на вершині Європи, здійснивши один із найкрасивіших подвигів в історії національної збірної. Кілька годин тому ми прокинулися в одній із найдраматичніших точок. Ми перейшли від повної радості до розчарування.

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Це справді важко прийняти, але й смирення з поразками у житті – частина здорового шляху людського та спортивного зростання. Давайте витратимо деякий час, щоб подумати та ясно зрозуміти. Єдиний правильний крок зараз – підняти голову та працювати на майбутнє.

Дякуємо публіці в Палермо за тепло і спасибі всім уболівальникам, які завжди передавали нам ентузіазм та любов", – написав Манчіні в Instagram.

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