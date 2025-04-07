Сампдорія була на вершині італійського і європейського футболу на початку 1990-х, коли виграла Кубок володарів Кубків, чемпіонський титул і дійшла до фіналу Кубка чемпіонів під керівництвом Вуядіна Бошкова. Героями тієї команди були Манчіні, Віаллі та Ломбардо. Тепер це тріо разом з Евані, який виступав за генуезців з 1993 до 1997 року, повертаються до клубу, щоб повернути його в Серію А.

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Sky Sport Italia повідомляє, що Роберто Манчіні стане новим технічним директором "блучерк'ятті". Альберіко Евані стане тренером, а Ломбардо – його помічником.

Раніше Евані був головним тренером збірної Сан-Марино, потім збірних Італії U-19, U-20 і U-21, а також був помічником тренера Джан П'єро Вентури і Робето Манчіні на різних рівнях збірної Італії.

Повернення Манчіні і Ломбардо було мрією Віаллі, коли він намагався очолити конгломерат з викупу Сампдорії, але був змушений відмовитися від цього кроку через поганий стан здоров'я. Тепер, через два роки після його смерті у віці 58 років, схоже, що бажання Віаллі нарешті здійсниться.

Справи Сампдорії йдуть не найкращим чином – команда всерйоз ризикує вилетіти із Серії В.

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