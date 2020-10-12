"У нас було багато моментів, особливо у першому таймі. На жаль, нам завадив жахливий стан поля. Результат – неоптимальний, але ми грали добре.

Італія на виїзді не змогла здолати Польщу, але зберегла першу сходинку у групі А1

Стан газону – це не відмовка, просто він був жахливий. М'яч дробив, а це зводить нанівець зусилля майстерніших гравців. Команда атакувала до самого кінця, намагалася з усіх сил, але не вийшло – таке буває. До перерви повинні були вести в рахунку з різницею в один-два голи, але втратили моменти. Нічого страшного", – цитує Манчіні видання Football Italia.

Нічия залишила Італію на вершині турнірної таблиці групи А1 з п'ятьма пунктами. Польща, набравши чотири очки, зрівнялась з Нідерландами і посідає третю сходинку. Замикає квартет збірна Боснії і Герцеговини.

Боснія і Герцеговина у надскладному матчі втримала нічию проти Нідерландів