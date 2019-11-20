Манчіні зізнався, коли поверне Балотеллі у збірну Італії

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні оцінив перспективи нападника Маріо Балотеллі у таборі "Скуадри Адзурри".

"Футбол – це спорт. Тому він повинен об'єднувати людей, а не руйнуватися тими особами, які роблять помилки.

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Я люблю Маріо. Він грав у мене, коли був ще підлітком. Він все ще досить молодий, і може показати себе. Але мені важливо заявити, що, якщо вирішу викликати його, це буде тому, що він того заслуговує і може допомогти команді. Важливо викликати його, коли він цього заслужить, а не для того, щоб зробити заяву проти расизму.

До чемпіонату Європи у нього є 6 місяців, ще багато може трапитись", – цитує Манчіні football-italia.

Нагадаємо, влітку 29-річний Балотеллі перебрався у Брешію. В поточному сезоні Серії А Маріо провів 7 матчів, в яких відзначився двома голами. Останнього разу форвард одягав футболку національної команди у вересні 2018-го.

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