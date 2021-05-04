"Інтер заслужено здобув Скудетто. Антоніо Конте вдається продемонструвати підопічним усе, на що вони здатні, а в такому тривалому чемпіонаті ця якість є важливою.

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Бастоні та Барелла? Дуже важливо дати місце молодим гравцям. Відразу помітно, якщо в них є необхідні характеристики. Ми не можемо запросити на Євро-2020 більше 26 гравців. Чимало хороших гравців змушені будуть залишитися вдома – це велике розчарування. Я сподіваюся, що історія Інтера з поверненням до тріумфу після багатьох років може бути скопійована збірною Італії на наступному чемпіонаті Європи", – цитує Манчіні Football Italia.

Нагадаємо, що Інтер достроково став чемпіоном Італії, перервавши 9-річну гегемонію Ювентуса в Серії А. Цей чемпіонський титул став для Інтера 19-м в історії та першим із сезону 2009/10. Натомість "Скуадра Адзурра" на Євро потрапила до групи A з Туреччиною, Уельсом і Швейцарією.

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