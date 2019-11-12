Манчіні заявив, що не збирається викликати Балотеллі у збірну Італії лише заради уваги до проблеми расизму

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні розповів про свої пріоритети під час вибору заявки команди.

"Футбол – це спорт, тому він повинен об'єднувати людей, а не руйнуватися тою незначною часткою, яка робить помилки.

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Я люблю Маріо. Випускав його на полі, коли він був підлітком. Балотеллі ще досить молодий для того, щоб ще багато віддати спорту. Але для мене важливо заявити, що якщо я викличу його до збірної, то це тому, що він цього заслуговує і може допомогти нам.

Після того, що сталося, я міг би викликати його, як радив президент Італійської федерації футболу, але думаю, що важливо викликати Маріо, коли він дійсно цього заслуговує, а не для того, щоб зробити заяву проти расизму. У нього все ще є шанси.

На дворі майже 2020 рік, і колір шкіри... На жаль, деяким людям не дуже легко змінити своє ставлення", – наводить слова Манчіні Goal.

Нагадаємо, Балотеллі постраждав від расистських образ фанатів у матчі 11 туру Серії А проти Верони. Форвард Брешії став не першою жертвою подібного інциденту в Італії – на початку сезону з такою ж проблемою зіткнувся і гравець Інтера Ромелу Лукаку.

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