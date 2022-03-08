Манчіні, який працював у Росії, обережно висловився про війну: "Це важка ситуація для всіх"
Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні не назвав речі своїми іменами, коментуючи напад Росії на Україну.
"Ситуація драматична. Спорт зазвичай об'єднує, а не розділяє. Він може допомогти, однак зараз дуже важкий момент, особливо для українського народу. Ми постараємося щось зробити для них.
Водночас я думаю, що в Росії більшість людей проти війни та того, що відбувається. Коли думаєш про таке, хочеться вірити, що це все неправда. Це важка ситуація для всіх", – цитує Манчіні Football Italia.
Роберто Манчіні не так давно працював у Росії, тренуючи Зеніт. Зараз фахівець очолює збірну Італії, з якою виграв Євро-2020.
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