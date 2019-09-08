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Манчіні визначив першочергові цілі збірної Італії у відборі на Євро-2020

13:52 113 Читать на русском
Манчіні визначив першочергові цілі збірної Італії у відборі на Євро-2020
Роберто Манчіні / Твіттер збірної Італії

Головний тренер італійців поділився своїми планами на другу частину євровідбору.

 

"Важливо якомога швидше кваліфікуватися на Євро-2020, оскільки це дозволить нам випробувати кілька молодих футболістів.

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Нові виконавці можуть стати в нагоді у майбутньому. Ми завжди повинні вигравати, щоб підніматися в рейтингу ФІФА і, таким чином покращувати наші позиції перед чемпіонатом світу", – наводить слова Манчіні офіційний сайт УЄФА.

Історичний рекорд збірної Італії у відеоогляді матчу проти Вірменії – 3:1

Нагадаємо, італійці здобули максимум очок у п'яти турах і впевнено очолюють групу J.

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Теги
Євро-2020 Італія Італія Роберто Манчіні Роберто Манчіні Фінляндія - Італія
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