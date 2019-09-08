Манчіні визначив першочергові цілі збірної Італії у відборі на Євро-2020

Україна — 14:07 5840
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Конфлікт гравців Динамо і Михайличенка після двох поспіль невдач – стали відомі нові подробиці
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УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на матч Франція – АндорраЄвро-2020 — 13:12 412
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Ман Сіті та Аталанта привітали Зінченка та Маліновського із забитими голами у складі збірної УкраїниЄвро-2020 — 12:19 1586
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Захист збірної України – найкращий у кваліфікації Євро-2020 поряд з англійцями та бельгійцямиЄвро-2020 — 09:12 3880
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Литва – Україна: Марлос магічний, день бабака Зінченка і Сіті-стиль – однією лівою наблизили Євро-2020, але є 2 мінусиЄвро-2020 — 01:45 17819