Манчіні визначив першочергові цілі збірної Італії у відборі на Євро-2020

Головний тренер італійців поділився своїми планами на другу частину євровідбору.

"Важливо якомога швидше кваліфікуватися на Євро-2020, оскільки це дозволить нам випробувати кілька молодих футболістів.

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Нові виконавці можуть стати в нагоді у майбутньому. Ми завжди повинні вигравати, щоб підніматися в рейтингу ФІФА і, таким чином покращувати наші позиції перед чемпіонатом світу", – наводить слова Манчіні офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, італійці здобули максимум очок у п'яти турах і впевнено очолюють групу J.