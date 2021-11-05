Збірна Італії перед двома завершальними матчами посідає перше місце у групі С, однак у Швейцарії, з якою "Скуадрі Адзуррі" грати 12 листопада, така ж кількість очок. Цей матч може визначити долю прямої путівки на катарський Мундіаль. 15 листопада Італія також зіграє зі збірною Північної Ірландії.

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Роберто Манчіні викликав на ці матчі 28 футболістів. Варто відзначити дебютну появу в національній команді вихованця Мілана, який наразі виступає за Торіно на правах оренди, Томмазо Побега. Також у дорослу збірну повернувся Сандро Тоналі, який дебютував за Італію, ще виступаючи у Серії Б.

Голкіпери: Алессіо Краньйо (Кальярі), Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполі), Сальваторе Сірігу (Дженоа);

Захисники: Франческо Ачербі (Лаціо), Алессандро Бастоні (Інтер), Крістіан Бірагі (Фіорентина), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Давіде Калабрія (Мілан), Джорджіо К'єліні (Ювентус), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Емерсон (Ліон), Джанлука Манчіні (Рома);

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Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Браян Крістанте (Рома), Жоржінью (Челсі), Мануель Локателлі (Ювентус), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Томмазо Побега (Торіно), Сандро Тоналі (Мілан), Ніколо Дзаньйоло (Рома);

Нападники: Андреа Белотті (Торіно), Доменіко Берарді (Сассуоло), Федеріко Бернардескі (Ювентус), Федеріко К'єза (Ювентус), Чіро Іммобіле (Лаціо), Лоренцо Інсіньє (Наполі), Джакомо Распадорі (Сассуоло).

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