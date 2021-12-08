"Усна домовленість із клубом Прем'єр-ліги? Неправда. Моя єдина мета – вийти на чемпіонат світу та отримати шанс виграти його", – цитує Манчіні La Gazzetta dello Sport.

Манчестер Юнайтед влітку може призначити тренером "огидного" Манчіні – трагедія Італії посприяє процесу

Національна команда Італії не змогла з першої сходинки у групі пробитись на ЧС-2022, тому підопічні Манчіні змушені будуть зіграти у плей-офф, де їхнім суперником стане команда Португалії.

Нагадаємо, після звільнення Сульшера Манчестер Юнайтед призначив головним тренером до кінця сезону Ральфа Рангніка.

Результати жеребкування плей-офф ЧС-2022 – Україна отримала суперників, Італія чи Португалія пропустить Мундіаль