Манчіні відреагував на чутки про інтерес з боку Манчестер Юнайтед
Наставник збірної Італії Роберто Манчіні повністю сконцентрований на Мундіалі.
"Усна домовленість із клубом Прем'єр-ліги? Неправда. Моя єдина мета – вийти на чемпіонат світу та отримати шанс виграти його", – цитує Манчіні La Gazzetta dello Sport.
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Національна команда Італії не змогла з першої сходинки у групі пробитись на ЧС-2022, тому підопічні Манчіні змушені будуть зіграти у плей-офф, де їхнім суперником стане команда Португалії.
Нагадаємо, після звільнення Сульшера Манчестер Юнайтед призначив головним тренером до кінця сезону Ральфа Рангніка.
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