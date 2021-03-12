"Важливо, що виграли з рахунком 3:0 і не пропустили від Шахтаря. Є бажання продовжити участь і грати великі матчі.

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Прошу вибачення за те, що отримав картку, мені треба стати кращим у цьому аспекті. Є впевненість, що після поразки від Мілана ми змінилися і стали кращими у трьох наступних матчах. Раніше ми багато пропускали через свої помилки, зараз стали менше", – цитує Манчіні видання Sky Sport Italia.

Нагадаємо у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар на виїзді був розгромлений Ромою з рахунком 0:3. Матч-відповідь відбудеться вже за тиждень, 18 березня.

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