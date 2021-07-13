Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні намагався зберігати баланс емоцій перед вирішальним матчем на Євро проти Англії.

Наставник "Скуадри" в роздягальні малював стартове розташування і назвав Спінаццолу, який не мав шансів зіграти через травму. Жарт розсмішив команду, але далі Манчіні був цілком серйозним.

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"Мені більше нема чого вам сказати. Ви знаєте, хто ви, ми тут не випадково. Ми – господарі своєї долі, і ви знаєте, що повинні зробити", – сказав Манчіні підопічним.

Нагадаємо, Італія перемогла Англію в серії пенальті та вдруге у своїй історії стала чемпіоном Європи.

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