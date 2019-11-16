Манчіні прокоментував історичне досягнення збірної Італії

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні поділився враженнями від перемоги над Боснією та Герцеговиною (3:0), яка допомогла йому побити рекорд легендарного тренера Вітторіо Поццо.

"Це приємно. Було б неправдою сказати, що неприємно побити рекорд легендарного Вітторіо Поццо. Ми щасливі. Ми провели чудовий матч. Знали, що буде нелегко, тому що збірна Боснії та Герцеговини – міцна, сильна команда, що володіє хорошою технікою. Але нам вдалося відразу ж повести гру по правильному шляху.

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Минулі невдачі збірної? У футболі може бути так, що результат виходить незаслуженим, але це необхідно прийняти. Ми постаралися привнести деякі нові ідеї, хлопці були дуже сприйнятливі, тому все складається добре", – цитує Манчіні видання Football Italia.

Нагадаємо, у матчі відбірного турніру Євро-2020 збірна Італії на виїзді розгромила Боснію та Герцеговину 3:0. Італійці набрали 27 очок і впевнено очолюють групу J, ще напередодні вийшовши на Євро-2020. 18 листопада "Скуадра Адзурра" в останньому матчі євровідбору прийматиме Вірменію.

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