Керманич збірної Італії Роберто Манчіні поділився емоціями від виходу своїх підопічних у фінал чемпіонату Європи.

"Ми прагнули потрапити у фінал, хай навіть одиниці вірили в це до старту турніру. Я вітаю збірну Іспанії: це чудова команда, а пенальті – лотерея.

Італія – Іспанія – 1:1 (пенальті – 4:2) – відео голів та огляд матчу

Є ігри, в яких необхідне довготерпіння, але ми тут заслужено. Знали, що буде важко. Збірна Іспанії відразу ж здивувала нас, вирішивши грати без нападника. Усі хочуть перемогти, але наша команда хотіла досягнути чогось особливого, і вона це зробила. Цей склад – приголомшливий", – цитує алленаторе офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що італійці здолали "Фурію Роху" в серії післяматчевих одинадцятиметрових. Основний і додатковий час завершилися внічию 1:1.

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