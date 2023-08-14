Збірна Саудівської Аравії ще раніше залишилась без наставника, оскільки Ерве Ренар захотів повернутися до Франції і працювати з жіночою збірною. Пошуки нового тренера затягнулись на кілька місяців.

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Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, Роберто Манчіні запропонували очолити національну команду Саудівської Аравії. Італійський фахівець кілька днів тому оголосив про відхід зі "Скуадри адзурри" за місяць до гри проти збірної України. Манчіні пропонують контракт на три роки з зарплатнею в 120 мільйонів євро впродовж дії угоди. Очікується, що підписи на паперах будуть поставлені в найближчі два дні.

Нагадаємо, що під керівництвом Роберто Манчіні збірна Італії здобула перемогу на Євро-2020. "Скуадра адзурра" вже 12 вересня у відборі до Євро-2024 має зіграти зі збірною України.

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