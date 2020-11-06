Роберто Манчіні здав позитивний тест на COVID-19, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

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55-річний фахівець почувається добре, без симптомів. Участь Манчіні у найближчих поєдинках збірної Італії поки залишається під питанням. "Скуадра Адзурра" 11 листопада проведе спаринг зі збірною Естонії, пізніше на підопічних Манчіні очікують зустрічі з поляками та боснійцями, 15 та 18 листопада відповідно.

Збірна Італії розташувалась на другій сходинці групи А1 у Лізі націй, поступаючись Польщі на одне очко.

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