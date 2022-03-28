Наставник "Скуадри Адзурри" продовжить роботу в збірній Італії після фіаско у плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Таким чином, Роберто Манчіні хоче відпрацювати свій контракт, який розрахований до літа 2026 року.

Італія стала головною сенсацією плей-офф відбору на ЧС-2022. У півфіналі команда Роберто Манчіні несподівано програла Північній Македонії, після чого з'явилися чутки про можливу відставку тренера, який у липні 2021-го привів збірну до перемоги на Євро.

Втім, 57-річний фахівець заявив, що вирішив продовжити роботу. Одним із кандидатів на посаду головного тренера "Скуадри Адзурри" називали Роберто Де Дзербі – поки що чинного тренера Шахтаря.

Де Дзербі сенсаційно опинився в списку кандидатів на крісло головного тренера Італії – все залежить від Манчіні

"Ми поговорили з Габріеле Гравіною (президент Федерації футболу Італії – прим.). У нас однакові погляди на низку речей – зокрема, те, що потрібно покращити в майбутньому. Як тренер, я все ще молодий, тому хочу виграти і Євро, і чемпіонат світу. Потрібен час, щоб досягнути останнього.

Робота у збірній мені подобається. Я знаю, що разом із хлопцями ми здатні все змінити. Нинішня команда цілком може виграти чемпіонат світу, її лише треба трохи доповнити", – цитує Манчіні Goal.com.

Зауважимо, збірна Італії не потрапила на другий поспіль чемпіонат світу. Мундіаль-2018 "Скуадра Адзурра" пропустила, вилетівши від Швеції в плей-офф кваліфікації. Перед тим у 2010-му і 2014 роках італійці не змогли вийти з групи.

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