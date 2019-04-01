Манчіні не виключає повернення Балотеллі у збірну Італії

Для форварда Марселя Маріо Балотеллі ще не закриті двері у національну команду Італії.

"Хоробрість, талант і молодість – це три речі, які важливі для нас. Балотеллі такий же гравець, як і всі, з неймовірними здібностями. Він ще дуже молодий, і все залежить від нього. Якщо він досягне успіху і буде ретельно працювати, то він отримає свій виклик у збірну Італії.

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В кінцевому підсумку нам потрібно буде подзвонити 23 гравцям, і хтось повинен буде залишитися поза грою. Поки ми думаємо тільки про Євро-2020, куди хочемо потрапити, а потім подивимося, що станеться", – цитує наставника "Скуадри Адзурри" Роберто Манчіні Sky Sport Italia.

В поточному сезоні чемпіонату Франції Балотеллі провів 19 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та асистом.

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