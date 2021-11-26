"Так, все могло скластися трохи краще. Зрозуміло, що нам треба обіграти Північну Македонію, а португальцям Туреччину. Це такий етап, який завжди створює труднощі.

Україна дізналася суперників у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 – найкращий із можливих жеребів

Ми впевнені в собі та налаштовані позитивно, особливо у більш важкі моменти. У нас була чудова відбіркова група. Навіть зі Швейцарією ми заслужили на перемогу, але нам не вдалося. Нам потрібно зіграти чудовий матч, тоді будемо у фіналі. Роналду 9 разів поспіль виводив Португалію на великі турніри? Ми з радістю уникли б їх, ймовірно, що й вони не хочуть зустрічатися з нами. Можливо, що саме проти Португалії буде фінал", – наводить слова Манчіні Football Italia.

Нагадаємо, півфінали плей-офф відбору відбудуться 24 березня 2022 року. Фінали ж заплановані через 5 днів – на 29 березня.

Результати жеребкування плей-офф ЧС-2022 – Україна отримала суперників, Італія чи Португалія пропустить Мундіаль