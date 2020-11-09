Манчіні екстрено довикликав трьох гравців у збірну Італії – всі дебютанти
13:27 - Читать на русском
Склад збірної Італії на листопадовий збір зазнав серйозних змін.
Роберто Манчіні вирішив довикликати трьох гравців після травм Романьйолі та Огбонни, інформує Football Italia.
Збірна Німеччини зазнала ще однієї втрати перед зустріччю з Україною у Лізі націй
Місце у складі збірної Італії отримали захисники Алессандро Бастоні (Інтер), Джанмарко Феррарі (Сассуоло) та хавбек Маттія Дзакканьї (Верона). Цікаво, що для всіх трьох це дебютні виклики до лав "Скуадри адзурри".
Нагадаємо, у листопаді команда Манчіні проведе три поєдинки – спаринг з Естонією, та матчі проти Польщі і Боснії в рамках Ліги націй.
Ювентус на останніх секундах втратив перемогу над Лаціо – джокер знову врятував Індзагі-молодшого
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter