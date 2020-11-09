Роберто Манчіні вирішив довикликати трьох гравців після травм Романьйолі та Огбонни, інформує Football Italia.

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Місце у складі збірної Італії отримали захисники Алессандро Бастоні (Інтер), Джанмарко Феррарі (Сассуоло) та хавбек Маттія Дзакканьї (Верона). Цікаво, що для всіх трьох це дебютні виклики до лав "Скуадри адзурри".

Нагадаємо, у листопаді команда Манчіні проведе три поєдинки – спаринг з Естонією, та матчі проти Польщі і Боснії в рамках Ліги націй.

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