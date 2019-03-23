Манчін: Бернардескі може стати бомбардиром

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні похвалив нападника Федеріко Бернардескі.

"Федеріко – дуже якісний футболіст, особливо для свого віку, і я сподіваюсь, що він може стати справжнім бомбардиром. Мабуть, це те, що зараз не вистачає його грі.

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У нього є потенціал, він здатен виконувати багато функцій, і це величезна перевага для нього самого та його тренера", – сказав Манчіні RAI Sport.

Збірна Італії сьогодні, 23 березня, вдома прийматиме Фінляндію в рамках відбору Євро-2020. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

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