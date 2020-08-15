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Манчестер Юнайтед презентував нову гостьову форму

16:04 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед презентував нову гостьову форму
Деніел Джеймс / Твіттер ФК Манчестер Юнайтед

"Червоні дияволи" оприлюднили комплект екіпірування на сезон-2020/21.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті опублікував фотографії нового виїзного комплекту ігрової форми, в якій команда виступатиме у наступному сезоні.

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Екіпірування виконано у чорному кольорі – темна колірна палітра контрастує з білими вставками. Нагадаємо, технічним спонсором англійського клубу є німецька фірма Adidas.

До слова, "червоні дияволи" вперше вийдуть на поле у новій формі під час півфіналу Ліги Європи – у неділю ввечері, 16 серпня, у Кельні підопічні Уле Гуннара Сульшена зійдуться у протистоянні з Севільєю.

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Англія Футбольна форма Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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