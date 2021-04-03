Як відомо, контракт вінгера "вершкових" Лукаса Васкеса з Реалом спливає вже 30 червня 2021 року. Нову угоду з мадридською командою гравець так і не уклав, тому навколо його подальшого працевлаштування з'явилось багато чуток.

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За повідомленням видання ABC, черговими претендентами на універсала стали англійські гранди – Манчестер Юнайтед і Челсі. Обидва клуби хотіли б бачити 29-річного іспанця у своєму складі. Представникам АПЛ доведеться серйозно поборотись за Лукаса – раніше про інтерес до гравця повідомили Баварія та Мілан.

Нагадаємо, Васкес відмовився продовжити контракт з Реалом після пропозиції зниження заробітної плати на 10%. Згодом між сторонами відбулась ще одна зустріч, після якої клуб і гравець остаточно утвердилися в бажанні припинити співпрацю.

Лукас виступає за Реал з 2015 року. У поточному сезоні він провів у футболці "вершкових" 31 матч, в яких забив 2 голи і віддав 7 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця в 15 млн євро.

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