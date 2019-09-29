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Манчестер Юнайтед звільнив тренера воротарів – фахівця у клуб запрошував Моурінью

18:07 56 Читать на русском
Манчестер Юнайтед звільнив тренера воротарів – фахівця у клуб запрошував Моурінью
Еміліо Альварес та Давід Де Хеа / Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед підтвердив, що тренер воротарів Еміліо Альварес покинув Олд Траффорд.

Альварес працював разом з Давідом де Хеа ще в Атлетіко і возз'єднався зі своїм колишнім підопічним в МЮ у 2016 году. Іспанец був останнім членом тренерської команди Жозе Моурінью, які залишилися після призначення Уле Гуннара Сульшера в грудні минулого року.

Сульшер оцінив свою роботу у Манчестер Юнайтед

"Я хотів би подякувати Еміліо за його допомогу і наполегливу працю. Ми бажаємо йому всього найкращого в майбутньому", – сказав Сульшер.

У червні Ман Юнайтед призначив Річарда Хартіса старшим тренером воротарів. Хартіс був очільником воротарського відділення академії манкуніанців у 2000-2010 роках, хоча в сезоні 2007-08 працював з першої командою. Сульшер працював з Хартісом в Мольде та Кардіфф Сіті.

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Теги
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