Манчестер Юнайтед звільнив Моурінью через шантаж 4-х гравців, – ЗМІ

Екс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью втратив свою посаду через конфлікти з футболістами.

Португальський фахівець був звільнений керівництвом "червоних дияволів" через погрози чотирьох зіркових гравців покинути команду, інформує Mirror.

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Виконавці, які мають великий вплив у роздягальні Манчестер Юнайтед, шантужували босів клубу своїм відходом, якщо Моурінью залишиться біля керма команди. Саме через скарги футболістів, які регулярно навідувались у кабінет віце-президента манкуніанців Еда Вудворда, на Олд Траффорд прийняли рішення попрощатись з "Особливим".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Алексіс Санчес та Маркос Рохо уклали парі на кругленьку суму щодо майбутнього Моурінью. Крім цього, португалець перебував у напружених стосунках з головною зіркою команди Полем Погба.

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