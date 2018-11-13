Манчестер Юнайтед звільнить Моурінью, якщо манкуніанці не потраплять у топ-4

Доля головного тренера "червоних дияволів" буде вирішена по завершенню поточного сезону АПЛ.
Керівництво "червоних дияволів" звільнить португальського фахівця з тренерського містка команди у випадку непотрапляння команди до зони Ліги чемпіонів за підсумками цього сезону, інформує The Sun.
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За інформацією видання, Жозе залишиться головним тренером команди до кінця поточного сезону, але, якщо команда не фінішує у топ-4, його буде звільнено.
Манчестер Юнайтед буде намагатись вмовити наставника Тоттенхема Маурісіо Почеттіно очолити команду після відходу Моурінью. Після 12 турів підопічні Жозе посідають 8 сходинку в турнірній таблиці АПЛ.
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