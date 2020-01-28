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Манчестер Юнайтед надіслав запит Барселоні щодо Ракітіча, – ESPN

28 січня 23:23 150 Читать на русском
Манчестер Юнайтед надіслав запит Барселоні щодо Ракітіча, – ESPN
Іван Ракітіч / Marca

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч потрапив до сфери інтересів Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері Івана Ракітіча та зробив запит щодо вартості хорвата, повідомляє ESPN.

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Зазначається, що "блаугранас" були готові відпустити гравця за 20 млн євро. Сам Ракітіч не бажає покидати Іспанію, а його контракт з Барселоною дійсний до 2021 року.

До слова, Ракітіч провів 22 поєдинки в складі каталонців у поточному сезоні, відзначившись 2 асистами.

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Англія Іван Ракітіч Іван Ракітіч Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Барселона Барселона Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед
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