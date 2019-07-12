Манчестер Юнайтед зробив щедру пропозицію щодо трансферу таланта Ньюкасла Лонгстаффа

Півзахисник Ньюкасла Шон Лонгстафф близький до переходу в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед всерйоз зацікавлений у підписанні півзахисника Ньюкасла Шона Лонгстаффа, передає Daily Telegraph.

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За інформацією видання, манкуніанці пропонують близько 50 млн фунтів за юного англійця.

21-річний хавбек є головною трансферною метою наставника "червоних дияволів" Уле Гуннара Сульшера, незважаючи на те, що він провів лише 9 матчів в АПЛ.

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Зазначимо, що Лонгстафф у другій половині сезону зміг закріпитися в основі "сорок". Команда Рафаеля Бенітеса врятувалася від вильоту за кілька турів до фінішу чемпіонату.