toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Манчестер Юнайтед зробив щедру пропозицію щодо трансферу таланта Ньюкасла Лонгстаффа

11:30 313 Читать на русском
Манчестер Юнайтед зробив щедру пропозицію щодо трансферу таланта Ньюкасла Лонгстаффа
Шон Лонгстафф / Reuters

Півзахисник Ньюкасла Шон Лонгстафф близький до переходу в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед всерйоз зацікавлений у підписанні півзахисника Ньюкасла Шона Лонгстаффа, передає Daily Telegraph.

Реал приготував космічну суму за Погба – клуб очікує на перший крок від француза

За інформацією видання, манкуніанці пропонують близько 50 млн фунтів за юного англійця.

21-річний хавбек є головною трансферною метою наставника "червоних дияволів" Уле Гуннара Сульшера, незважаючи на те, що він провів лише 9 матчів в АПЛ.

МЮ впевнений, що випередить Манчестер Сіті у боротьбі за Магуайра

Зазначимо, що Лонгстафф у другій половині сезону зміг закріпитися в основі "сорок". Команда Рафаеля Бенітеса врятувалася від вильоту за кілька турів до фінішу чемпіонату.

blog_ava
Реал приготував космічну суму за Погба – клуб очікує на перший крок від француза
09:54
1670
Теги
Трансфери Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Ньюкасл Ньюкасл Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії Шон Лонгстафф Шон Лонгстафф
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
5
год
:
35
хв
Сенегал
19:00
Туніс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук