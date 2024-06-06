Прогрес, якого вдалося добитися юному французу під керівництвом Паулу Фонсеки, не залишився без уваги. Тривалий час Лені Йоро був на радарах Реала, але мадридський клуб не єдиний, хто готовий поборотися за гравця.

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Як повідомляє Marca, Манчестер Юнайтед зробив пропозицію Ліллю щодо півзахисника. Манкуніанці пропонують "догам" близько 60 мільйонів євро. Сам Йоро бажає приєднатися лише до Реала. Француз був присутнім на Вемблі під час фіналу Ліги чемпіонів, де "вершкові" обіграли Борусію Д і здобули трофей.

Керівництво Реала не поспішає робити крок до трансферу Лені. В Мадриді вважають, що якщо гравець дійсно хоче приєднатися до їхньої команди, то має почекати. "Вершкові" діятимуть як у випадку з Камавінга та Чуамені.

Нагадаємо, що Лені Йоро дебютував за першу команду Лілля у 2022 році. Загалом за "догів" зіграв у 60 матчах у всіх турнірах, в яких забив три голи.

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