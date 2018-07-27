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Манчестер Юнайтед зробив пропозицію щодо Магуайра та обрав запасний варіант на випадок невдачі

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Манчестер Юнайтед зробив пропозицію щодо Магуайра та обрав запасний варіант на випадок невдачі
Харрі Магуайр / Getty Images

Англійський Манчестер Юнайтед прагне придбати центрального оборонця Лестера та збірної Англії Харрі Магуайра.

МЮ запропонував "лисицям" орієнтовно 65 млн фунтів за центрбека, повідомляє Sky Sports.

Лестер збирається відхилити пропозицію манкуніанців, адже влітку вже втратив одного з лідерів – Ріяд Марез став гравцем Манчестер Сіті. Щоправда, в трансфері на Олд Траффорд може бути зацікавлений сам Магуайр. Захисник нещодавно заявив, що хоче грати на найвищому рівні, хай йому і подобається в Лестері.

Англієць має чинну угоду з клубом до 2022 року. Наступного тижня він повернеться до тренувань із командою і тоді має вирішитися його майбутнє. Манчестер Юнайтед готовий до торгу з Лестером, але не збирається платити за Магуайра більше 75 млн фунтів.

Якщо переманити оборонця не вдасться, то Жозе Моурінью повернеться до кандидатури Тобі Алдервейрелда. Бельгієць теж у шорт-листі кандидатів на позицію центрбека "червоних дияволів".

Малком офіційно презентований у статусі гравця Барселони, клаусула – 180 млн євро

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