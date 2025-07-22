Андре Онана не виправдав очікувань манкуніанців, тому клуб вважає за необхідне посилити воротарську лінію.

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Як повідомляє Daily Mail, Манчестер Юнайтед зробив пропозицію Астон Віллі щодо оренди Еміліано Мартінеса. Бірмінгемський клуб не тягнув і відповів відмовою. Астон Вілла оцінює 32-річного гравця збірної Аргентини приблизно в 40 млн фунтів.

Джерело зазначає, що ще одним варіантом для заміни Онана є голкіпер Антверпена Сенне Ламменс.

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