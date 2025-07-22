Манчестер Юнайтед зробив пропозицію щодо чемпіона світу – манкуніанці вже отримали відповідь
Манчестер Юнайтед сподівається влітку посилити свій склад голкіпером Астон Вілли Еміліано Мартінесом.
Андре Онана не виправдав очікувань манкуніанців, тому клуб вважає за необхідне посилити воротарську лінію.
МЮ офіційно віддав 75 млн за четвертого бомбардира АПЛ – клуб українця після тренера і капітана втратив головну зірку
Як повідомляє Daily Mail, Манчестер Юнайтед зробив пропозицію Астон Віллі щодо оренди Еміліано Мартінеса. Бірмінгемський клуб не тягнув і відповів відмовою. Астон Вілла оцінює 32-річного гравця збірної Аргентини приблизно в 40 млн фунтів.
Джерело зазначає, що ще одним варіантом для заміни Онана є голкіпер Антверпена Сенне Ламменс.
"У його венах тече кров придурка": роздратував увесь світ, вдруге поспіль забирає трофей Яшина — невідомий Емі Мартінес