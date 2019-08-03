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Манчестер Юнайтед зробив пропозицію Аяксу щодо Нереса

09:29 264 Читать на русском
Манчестер Юнайтед зробив пропозицію Аяксу щодо Нереса
Давід Нерес / ФК Аякс

Форвард Аякса Давід Нерес може перебратись у Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед розпочав переговори з Аяксом щодо нападника Давіда Нереса. За інформацією Yahoo Esportes, "червоні дияволи" запропонували 50 млн євро.

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Щоправда, "годензонен" налаштовані отримати 70 млн євро, але Юнайтед не готовий стільки платити через можливі проблеми з фінансовим фейр-плей. У трансфері також зацікавлений Сан-Паулу, який отримає 23% від перепродажу.

У сезоні 2018/19 Нерес став частиною сенсаційної команди Еріка Тен Хага, яка дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів. Також нещодавно він продовжив контракт з клубом.

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