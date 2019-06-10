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Манчестер Юнайтед зробив першу пропозицію щодо Ван-Біссаки у розмірі 40 млн фунтів – Крістал Пелас просить значно більше

16:00 249 Читать на русском
Манчестер Юнайтед зробив першу пропозицію щодо Ван-Біссаки у розмірі 40 млн фунтів – Крістал Пелас просить значно більше
Арон Ван-Біссака / Reuters

"Червоні дияволи" розпочали обговорення трансферу молодої зірки Крістал Пелас.

Манчестер Юнайтед вже зробив першу пропозицію "орлам", інформує Sky Sports.

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Манкуніанці запропонували за Ван-Біссаку 40 мільйонів фунтів. Втім, керівництво Крістал Пелас не хоче віддавати свого зіркового проспекта за таку суму. "Червоно-сині" вимагають за англійця щонайменше 60 мільйонів фунтів, що може зробити його одним з найдорожчих флангових захисників в історії АПЛ.

У сезоні 2018/19 21-річний Ван-Біссака провів 35 матчів в чемпіонаті Англії і відзначився трьома асистами.

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