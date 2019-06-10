Манчестер Юнайтед зробив першу пропозицію щодо Ван-Біссаки у розмірі 40 млн фунтів – Крістал Пелас просить значно більше

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Туреччина розриває після Луческу, Польща на класі домінує, серйозна перевірка Іспанії – топ-фішки 4 туру євровідборуЄвро-2020 — 09:00 3992
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