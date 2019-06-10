Манчестер Юнайтед зробив першу пропозицію щодо Ван-Біссаки у розмірі 40 млн фунтів – Крістал Пелас просить значно більше

"Червоні дияволи" розпочали обговорення трансферу молодої зірки Крістал Пелас.

Манчестер Юнайтед вже зробив першу пропозицію "орлам", інформує Sky Sports.

Манчестер Юнайтед пообіцяв Сульшеру солідну суму на літні трансфери

Манкуніанці запропонували за Ван-Біссаку 40 мільйонів фунтів. Втім, керівництво Крістал Пелас не хоче віддавати свого зіркового проспекта за таку суму. "Червоно-сині" вимагають за англійця щонайменше 60 мільйонів фунтів, що може зробити його одним з найдорожчих флангових захисників в історії АПЛ.

У сезоні 2018/19 21-річний Ван-Біссака провів 35 матчів в чемпіонаті Англії і відзначився трьома асистами.

Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ