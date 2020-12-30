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Манчестер Юнайтед зосередить усі сили та гроші на підписанні Санчо після фіаско з Холандом

30 грудня 23:22 266 Читать на русском
Манчестер Юнайтед зосередить усі сили та гроші на підписанні Санчо після фіаско з Холандом
Джейдон Санчо / Фото Goal

Вінгеру дортмундської Борусії Джейдону Санчо буде важко залишитись в Бундеслізі.

В таборі "червоних дияволів" вирішили будь-якою ціною підписати Джайдона Санчо вже під час зимового трансферного вікна, повідомляє The Sun.

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Манкуніанці готові заплатити дортмундській Борусії близько 117 млн євро за 19-річного таланта. На такий відчайдушний крок МЮ спонукав провал у перемовинах з Ерлінгом Холандом, який вирішив перейти із Зальцбурга саме до табору "джмелів".

В поточному сезоні Бундесліги Санчо провів 15 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та здійснив стільки ж асистів.

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