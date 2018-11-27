Манчестер Юнайтед знову зацікавлений у придбанні Вітселя

"Червоні дияволи" розглядають можливість підписання хавбека Борусії Д Акселя Вітселя.

Наставник манкуніанців Жозе Моурінью під час міжнародної паузи переглядав бельгійця і залишився задоволений діями Вітселя, повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що МЮ знову повернувся до варіанту з запрошенням на Олд Траффорд півзахисника дортмундської Борусії. Цього літа Вітсель за чутками міг переїхати саме у Манчестер, однак керівництво клубу вирішило, що краще придбати екс-гравця Шахтаря Фреда, аніж Вітселя.

У нинішньому сезоні Аксель Вітсель провів 18 матчів за "джмелів" у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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