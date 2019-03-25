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Манчестер Юнайтед знову хоче підписати Магвайра – Лестер оцінює захисника у 105 мільйонів євро

21:48 30 Читать на русском
Манчестер Юнайтед знову хоче підписати Магвайра – Лестер оцінює захисника у 105 мільйонів євро
Харрі Магвайр / Соцмережі

Манчестер Юнайтед все ще сподівається придбати захисника Лестера Харрі Магвайра.

"Манкуніанці" пропонують за 27-річного англійця 88 мільйонів євро, але Лестер не хоче віддавати одного з найкращих своїх гравців менше ніж за 105 мільйонів євро.

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Манчестер Юнайтед може відмовитись від ідеї придбання Магвайра, якщо вдасться підписати Кулібалі з Наполі, але італійський клуб хоче за свого центрбека 150 мільйонів євро, повідомляє Daily Mail.

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У поточному сезоні Магвайр провів за Лестер 27 матчів в усіх турнірах, в активі центрального захисника 3 голи.

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