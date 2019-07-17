Манчестер Юнайтед знищив Лідс у другому товариському матчі міжсезоння

Команда Уле Гуннара Сульшера здобула другу перемогу на тренувальних зборах в Австралії.

Міжсезоння-2019, товариський матч

Манчестер Юнайтед – Лідс – 4:0

Голи: Грінвуд, 7, Рашфорд, 27, Джонс, 51, Марсьяль, 69

Поціновувачі англійського футболу змогли побачити протистояння принципових суперників, хоча й в рамках товариського матчу.

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Уже в дебюті зустрічі 17-річний форвард манкуніанців Мейсон Грінвуд відкрив рахунок з передачі новачка команди Арона Ван-Біссаки. Через двадцять хвилин перевагу "червоних дияволів" подвоїв Маркус Рашфорд. Лідс відповідав гострими моментами, однак Серхіо Ромеро спокійно впорався зі всіма ударами "павичів".

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У другому таймі вболівальники побачили схожу картину – небезпечні атаки від обох команд, але голи забивав лише МЮ. Повністю новий склад 20-разових чемпіонів Англії також відзначився двічі. Після м'яча Джонса пенальті впевнено реалізував Марсьяль – 4:0.