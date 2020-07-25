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Манчестер Юнайтед знайшов зіркову альтернативу на випадок провалу із Санчо

06:30 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед знайшов зіркову альтернативу на випадок провалу із Санчо
Санчо проти Комана / Getty Images

Манчестер Юнайтед має кілька варіантів підсилення флангів атаки.

"Червоні дияволи" зацікавлені у послугах вінгера Баварії Кінгслі Комана, повідомляє The Athletic.

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Головною ціллю МЮ залишається Джейдон Санчо, однак Борусія Д не поспішає зменшувати ціну на 20-річного англійця. Якщо переговори з "джмелями" завершаться провалом, то манкуніанці переключаться на Комана. За Transfermarkt гравець Баварії коштує ледь не втричі менше, ніж Санчо – 40 млн євро проти 117-ти.

В поточному сезоні Коман забив 7 голів та віддав 7 асистів у 35 матчах всіх турнірів. Його контракт з Баварією чинний до літа 2023 року.

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Англія Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Джейдон Джейдон Санчо Кінгслі Кінгслі Коман Баварія Баварія Німеччина
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