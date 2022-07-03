Форвард збірної Німеччини не може узгодити новий контракт з Баварією. Чинна угода завершується вже через рік, тому мюнхенці можуть продати гравця, якщо не вдасться його вмовити на продовження контракту.

Роналду розчарований політикою і ситуацією в МЮ – Кріштіану хоче піти, у клубу своя думка

Ситуацією налаштовані скористатися манчестерські гранди. Юнайтед може підписати 26-річного Гнабрі на заміну Кріштіану Роналду, який заявив про бажання піти з клубу. Сіті роздумує над трансфером Сержа у зв'язку з ймовірним відходом Рахіма Стерлінга в Челсі. Суму потенційного трансферу Гнабрі оцінюють у 35 млн фунтів, повідомляє The Sun.

При цьому фаворитом вважають саме МЮ, адже Ман Сіті вже підписав двох форвардів – Ерлінга Холанда та Хуліана Альвареса. Трансфер ще одного гравця в атаку не є пріоритетним для Гвардіоли.

Раніше німець вже виступав в АПЛ, захищаючи кольори Арсенала і Вест Бромвіча. У Баварію перейшов із Вердера влітку 2017-го. У сезоні 2021/22 Гнабрі зіграв 45 матчів, забив 17 голів та 10 разів асистував партнерам.

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