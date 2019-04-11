Манчестер Юнайтед знайшов заміну Еррері

Манчестер Юнайтед знає, ким може замінити хавбека Андера Ерреру в разі його відходу.

Півзахисник Евертона Ідрісса Гуйє може влітку перейти в Манчестер Юнайтед, повідомляє Evening Standard.

Сульшер назвав причини поразки Манчестер Юнайтед від Барселони у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Трансфер може статись у разі відходу іспанського півзахисника Андера Еррери, якого Уле Гуннар Сульшер хоче зберегти в складі.

Баск перейшов до манкуніанського клубу влітку 2015 року і встиг виграти Лігу Європи в сезоні 2016/17.

"Сульшер приймає важчі наркотики, ніж Моурінью": фанати МЮ критикують вже нового тренера через "автобус"