Манчестер Юнайтед знайшов заміну Де Хеа

Манчестер Юнайтед хоче підписати Джанлуїджі Доннарумму, як заміну Де Хеа.

Манкуніанці розглядають варіант з придбанням італійського голкіпера, якщо команду покине нинішній основний воротар Давід де Хеа, повідомляє Calciomercato.

ПСЖ приготував 50 млн євро на Доннарумму – повернення трансферної саги

Іспанець ще не продовжив контракт з Манчестер Юнайтед, який діє до літа наступного року, тому англійський клуб може продати голкіпера зараз, аби заробити на трансфері.

Де Хеа відмовився від покращеного контракту з Манчестер Юнайтед – на голкіпера вийшов ПСЖ

Зазначається, що шанси Доннарумми на відхід з команди зростуть, якщо Мілан не зможе здобути місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон.