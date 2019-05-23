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Манчестер Юнайтед знайшов заміну Де Хеа

23 травня 20:50 1916 Читать на русском
Манчестер Юнайтед знайшов заміну Де Хеа
Джанлуїджі Доннарумма / соцмережі

Манчестер Юнайтед хоче підписати Джанлуїджі Доннарумму, як заміну Де Хеа.

Манкуніанці розглядають варіант з придбанням італійського голкіпера, якщо команду покине нинішній основний воротар Давід де Хеа, повідомляє Calciomercato.

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Іспанець ще не продовжив контракт з Манчестер Юнайтед, який діє до літа наступного року, тому англійський клуб може продати голкіпера зараз, аби заробити на трансфері.

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Зазначається, що шанси Доннарумми на відхід з команди зростуть, якщо Мілан не зможе здобути місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон.

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