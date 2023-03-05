Таммі Абрахам – вихованець академії Челсі. Він перейшов у Рому влітку 2021 року за 40 мільйонів євро без урахування бонусів.

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Як повідомляє The Athletic, Абрахам продовжує привертати увагу англійських клубів. Скаути Манчестер Юнайтед неодноразово відвідували матчі Роми, щоб спостерігати за прогресом, який демонструє Абрахам. Челсі також зберігає інтерес до нападника. "Сині" мають право першого викупу. Цю опцію можливо активувати, починаю з липня. Італійський клуб зобов'язаний повідомити Челсі, якщо надійде пропозиція щодо гравця.

Якщо Рома потрапить до Ліги чемпіонів за підсумками цього сезону, її позиції у можливих переговорах посиляться. Цього сезону в активі 25-річного форварда 7 голів та 4 результативні передачі у 33 матчах за італійський клуб у всіх турнірах.

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