Оборонець португальської Браги Давід Карму потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Юнайтед і низки інших провідних клубів Європи.

"Червоні дияволи" всерйоз розглядають варіант із підписанням 21-річного центрбека, повідомляє The Athletic.

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Карму дебютував у першій команді Браги лише в січні 2020-го, проте вже звернув на себе увагу більших клубів. Влітку "нового ван Дейка" намагалася підписати Рома, але "зброярі" відхилили пропозицію римлян у розмірі 17 млн євро. Натомість минулого тижня менеджмент Браги домовився з Карму про новий контракт. Оновлена угода чинна до літа 2025 року, а клаусула оборонця зросла до 40 млн у євровалюті.

До слова, в нинішньому сезоні Давід Карму провів 8 матчів у всіх турнірах. У попередній кампанії – 19 поєдинків.

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