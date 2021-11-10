На радарах "червоних дияволів" опинився Ральф Рангнік, повідомляє The Sun.

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Німецький фахівець вже 3 роки не займається тренерською діяльністю, а влітку погодився стати керівником зі спорту та розвитку московського Локомотива. Втім, пропозиція такого гіганта, як Манчестер Юнайтед, може спокусити Рангніка повернутися на тренерський місток. На ринку залишилось не так багато топових варіантів, тому боси манкуніанців можуть зважитися на запрошення екс-тренера РБ Лейпциг і Шальке.

Додамо, що після 11 турів МЮ посідає шосту сходинку АПЛ. Контракт Сульшера з "червоними дияволами" розрахований до літа 2024 року.

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