Вихованець "лисиць" може перебратися на Олд Траффорд, стверджує The Sun.

Манчестер Юнайтед розглядає Тухеля на заміну Сульшеру – німець також зацікавлений у співпраці

Барнс нібито став альтернативою Джейдону Санчо, оскільки перемовини Юнайтед із Борусією Д щодо трансферу англійця зайшли в глухий кут. Керманичу МЮ Уле Гуннару Сульшеру до вподоби стиль гри Барнса. Незабаром манкуніанці можуть вийти на Лестер із пропозицією продати вінгера, контракт якого чинний до літа 2024-го.

У нинішньому сезоні Харві Барнс провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів та оформив 1 асист.

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